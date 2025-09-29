Case pignorate vendute sottobanco, auto intestate a parenti “di comodo”, conti svuotati, e negli studi legali si moltiplicano le domande di chi, sotto pressione dei creditori, cerca scorciatoie per distrarre beni già vincolati. Un’idea che può sembrare furba ma nasconde rischi seri, la vendita non blocca l’esecuzione e, in alcuni casi, può perfino aprire un fascicolo penale. Che cos’è un bene pignorato?. Il pignoramento (art. 491 e ss. Codice di procedura civile) è il primo atto dell’ esecuzione forzata, si tratta di un provvedimento con cui l’ufficiale giudiziario “aggancia” un bene del debitore per soddisfare il credito tramite vendita forzata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Vendere un bene pignorato è reato?