Vendemmia 2025 | l’intelligenza artificiale sceglie gli acini migliori

Corrieretoscano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTEPULCIANO – L’ intelligenza artificiale entra nella vendemmia e rivoluziona la selezione dell’uva. Alle Tenute del Cerro, presenti in Umbria e Toscana con cinque aziende vitivinicole, debutta il selettore ottico automatizzato di ultima generazione. Il dispositivo analizza ogni acino e distinguendo in tempo reale quelli migliori da scartare. “Abbiamo iniziato a usare la macchina nella cantina di Fattoria del Cerro, a Montepulciano (Siena) – spiega l’enologo Emanuele Nardi –. La tecnologia consente una precisione superiore all’occhio umano, con livelli di accuratezza che arrivano al 90%. È una rivoluzione silenziosa ma potente: il nostro obiettivo è far passare tutte le uve attraverso il selettore ottico”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

