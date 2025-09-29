Velo-city farà tappa a Rimini nel 2026

Torna in Italia dopo 35 anni il World Cycling Summit ’Velo-city’, il più importante appuntamento a livello mondiale dedicato al tema della ciclabilità che si terrà dal 16 al 19 giugno 2026 al Palacongressi di Rimini. In Romagna sono attesi oltre 1.600 delegati da oltre 60 Paesi che hanno aderito all’invito della EFC, la European Cyclists Federation, per discutere di mobilità attiva e sostenibile e cicloturismo. "La scelta di Rimini come sede dell’edizione 2026 di Velo-city, e ringraziamo ancora ECF per aver scelto la nostra località - sottolinea Roberta Frisoni, assessora regionale a Sport, Turismo e Commercio - è l’ennesima conferma della crescente attenzione e sensibilità dei nostri territori verso i temi della mobilità sostenibile, della salvaguardia ambientale e dell’alta qualità della vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

