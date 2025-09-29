Vaticano | Papa riceve in udienza premier Bahrein

Citta’ del Vaticano, 29 set – Papa Leone XIV ha ricevuto oggi in udienza il principe ereditario e primo ministro del Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa. Lo rende noto un comunicato stampa della Santa sede, aggiungendo che il principe bahreinita ha successivamente incontrato il segretario di Stato Pietro Parolin. “Durante i cordiali colloqui in segreteria di Stato e’ stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali, convenendo sulla volonta’ di rafforzarle ulteriormente. Ci si e’ poi soffermati sulla politica del Regno del Bahrein nel promuovere il dialogo interreligioso e la coesistenza pacifica tra le diverse religioni nel Regno”, si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Vaticano: Papa riceve in udienza premier Bahrein

