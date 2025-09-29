Vasto diventa la capitale della dolcezza con la festa del cioccolato

Chietitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo dello scorso anno, ritorna a Vasto, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, la grande festa del cioccolato artigianale con il patrocinio del Comune. Piazza Gabriele Rossetti ospiterà le eccellenze italiane del cioccolato artigianale: un appuntamento imperdibile per gli amanti del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vasto - diventa

Vasto diventa internazionale con il mercatino regionale francese sul lungomare Cordella

Vasto diventa la capitale della dolcezza con la festa del cioccolato - Dopo il successo dello scorso anno, ritorna a Vasto, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, la grande festa del cioccolato artigianale con il patrocinio del Comune. Da chietitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Vasto Diventa Capitale Dolcezza