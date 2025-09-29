Vasto diventa la capitale della dolcezza con la festa del cioccolato
Dopo il successo dello scorso anno, ritorna a Vasto, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, la grande festa del cioccolato artigianale con il patrocinio del Comune. Piazza Gabriele Rossetti ospiterà le eccellenze italiane del cioccolato artigianale: un appuntamento imperdibile per gli amanti del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: vasto - diventa
Vasto diventa internazionale con il mercatino regionale francese sul lungomare Cordella
Vistamare Ricevimenti Vasto. . Amore, mare ed eleganza: a Vistamare il sogno diventa realtà. Ultime date disponibili per i matrimoni 2026. ? Love, sea and elegance: at Vistamare dreams come true. Last wedding dates available for 2026. - facebook.com Vai su Facebook
Campionati europei di ciclismo Gravel: piazza Risorgimento diventa nuovamente un villaggio sportivo. Comune di #Avezzano Marsica #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova Sora Cassino Rieti #Roma Napoli https://co - X Vai su X
Vasto diventa la capitale della dolcezza con la festa del cioccolato - Dopo il successo dello scorso anno, ritorna a Vasto, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, la grande festa del cioccolato artigianale con il patrocinio del Comune. Da chietitoday.it