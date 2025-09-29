Varriale | Rigore negato a McTominay Il Napoli avrebbe meritato il pareggio

La vittoria molto importante del Milan contro il Napoli ha suscitato tante reazioni. Ecco il commento sul match di Enrico Varriale, giornalista, tramite il suo profilo X.

Varriale: "Il Napoli ha dominato il Milan nella ripresa: rigore necato a McTominay, espulsione giusta, ma non basta per un pari meritato"

Riassunto della giornata #SerieA Al povero Pisa mancano 2 rigori #napoli in testa alla classifica Al povero Sassuolo mancano 2 cartellini rossi NON sanzionati #inter Alla #juventus certificati da Rocchi 2 errori gravi a Verona che ha goduto di un rigore

Varriale: "Il Napoli ha dominato il Milan nella ripresa: rigore necato a McTominay, espulsione giusta, ma non basta per un pari meritato" - Napoli: "Con la difesa improvvisata in una gara subito in discesa per Allegri e in salita per Conte arriva ...

Napoli, McTominay a terra in area: la scelta di Chiffi e Var scatena le polemiche tra i tifosi azzurri, cos'è successo - 0 per il Milan, McTominay viene toccato in area da Tomori: l'arbitro Chiffi è vicino ma lascia giocare e scatena le proteste dei tifosi del Napoli