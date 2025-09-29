Varese controlli su distributori di benzina | 8 impianti su 11 irregolari
Il comando provinciale della guardia di finanza di Varese ha intensificato i controlli sui distributori di carburante nel territorio, con l'obiettivo di garantire la trasparenza del mercato a tutela dei consumatori. I controlli hanno riguardato la qualità e la quantità dei carburanti, la visibilità dei prezzi e la corretta informazione al pubblico. Undici impianti sono stati verificati in vari comuni della provincia, con irregolarità riscontrate in otto casi. In particolare, sono emerse violazioni riguardo alla mancata esposizione dei prezzi e alla registrazione sul portale "Osservaprezzi". Complessivamente, sono state comminate sanzioni per oltre 12. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
