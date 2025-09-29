Valtur Brindisi | squadra di Mvp alla controprova delle prossime quattro partite

Brindisireport.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Chi si aspettava un collaudo più impegnativo rispetto alla prima uscita di campionato contro Ruvo è stato servito, ma non accontentato. Juvi Cremona sette giorni prima aveva battuto clamorosamente Forlì, una delle formazioni candidate a disputare un campionato di primo piano e poteva. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

