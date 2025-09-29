Valle di Maddaloni ospita la decima edizione di Agrincontri a Valle
Tempo di lettura: 2 minuti Dal 17 al 19 e dal 24 al 26 ottobre 2025, Valle di Maddaloni sarà il cuore pulsante dell’agricoltura campana con la decima edizione di “Agrincontri a Valle”, una manifestazione nata per promuovere e valorizzare le eccellenze agricole della Valle di Maddaloni e dell’area collinare del casertano. L’evento pone al centro tre prodotti simbolo di un’agricoltura di qualità, sostenibile e profondamente radicata nel territorio: l’olio extravergine d’oliva, il vino e le mele annurche campane IGP. Autentiche eccellenze che raccontano la storia e l’identità di una comunità legata da sempre alla terra e alle sue tradizioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
