Valle d’Aosta trionfo dell’Unione Valdotaine | vincono gli autonomisti si riflette su coalizione

Ildifforme.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2020, il partito vincitore si era assestato sul 15,80%, di gran lunga superato dalla Lega che aveva ottenuto il 23,9%. Un crollo clamoroso, che lo stesso partito ha riconosciuto. "La Lega ha realizzato quello che ci si aspettava probabilmente realizzasse", ha sostenuto la segretaria Marialice Boldi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

valle d8217aosta trionfo dell8217unione valdotaine vincono gli autonomisti si riflette su coalizione

© Ildifforme.it - Valle d’Aosta, trionfo dell’Unione Valdotaine: vincono gli autonomisti, si riflette su coalizione

In questa notizia si parla di: valle - aosta

Seggi chiusi per il primo giorno di voto alle regionali nelle Marche: in Valle d’Aosta attesa per lo spoglio

“A seguito di un problema di salute di Simone Cristicchi” cancellato il concerto in Valle D’Aosta

Con il Cai Bellano in uno dei punti più panoramici della Valle d’Aosta

Un trionfo senza storia. Il Valle si aggiudica l’82° Palio Marinaro. Sabato i festeggiamenti - Il Valle ha vinto l’edizione numero 82 del Palio Marinaro dell’Argentario, alzando lo stendardo realizzato da Luigina Loffredo e dedicato, oltre alla Madonna dell’Assunta, anche ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Valle D8217aosta Trionfo Dell8217unione