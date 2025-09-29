Nel 2020, il partito vincitore si era assestato sul 15,80%, di gran lunga superato dalla Lega che aveva ottenuto il 23,9%. Un crollo clamoroso, che lo stesso partito ha riconosciuto. "La Lega ha realizzato quello che ci si aspettava probabilmente realizzasse", ha sostenuto la segretaria Marialice Boldi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Valle d’Aosta, trionfo dell’Unione Valdotaine: vincono gli autonomisti, si riflette su coalizione