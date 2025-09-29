Aosta, 29 settembre 2025 – Il sistema di voto in Valle d' Aosta è proporzionale, e per capire chi e con quali voti governerà la Regione per i prossimi cinque anni sono cruciali le trattative tra i partiti dopo il voto. Quando sono state scrutinate il 100% delle schede i risultati definitivi delle elezioni in Valle d’Aosta danno: l'Union Valdôtaine è risultata la forza politica più votata attestandosi al 31,97%, gli Autonomisti di centro il 14,05% e sei consiglieri: sarebbero 18 voti su 35, la maggioranza assoluta. I seggi in consiglio regionale. Il nuovo Consiglio regionale della Valle d'Aosta sarà così composto: 12 consiglieri per il partito autonomista Union Valdotaine, 11 per la coalizione di centrodestra (4 per Ensemble Insieme - Forza Italia e Renaissance, 4 per Fratelli d'Italia, 3 per Lega), 6 per gli Autonomisti di Centro (Pour l'Autonomie, Rassemblement Valdotain e Stella alpina), 3 per il Partito democratico e 3 per Alleanza Verdi Sinistra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Valle d’Aosta, maggioranza e seggi in consiglio regionale dopo le elezioni. Ecco chi governerà