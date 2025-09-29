Valle d' Aosta avanti Union Valdotaine
18.50 Si è concluso lo spoglio delle liste in Valle d'Aosta. L'Union Valdotaine è il primo partito con il 31,9%, seguito dagli Autonomisti di Centro (14%). Della maggioranza uscente fa parte anche il Pd con l'8%. Il centrodestra unito ha ottenuto il 29,5%: Fratelli d'Italia è la prima forza con il 10,9%, davanti a Forza Italia (10%). Crolla la Lega, che passa dal 23,9% del 2020 all'8,3%. A sinistra entra il Consiglio anche Avs Rete civica (6,35). Non hanno invece raggiunto il quorum Vda Aperta e Vda Futura. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: valle - aosta
Seggi chiusi per il primo giorno di voto alle regionali nelle Marche: in Valle d’Aosta attesa per lo spoglio
“A seguito di un problema di salute di Simone Cristicchi” cancellato il concerto in Valle D’Aosta
Con il Cai Bellano in uno dei punti più panoramici della Valle d’Aosta
Elezioni regionali, Valle d'Aosta: in testa i partiti autonomisti - X Vai su X
Regionali Valle D’Aosta, al via lo spoglio: i primi risultati in diretta - facebook.com Vai su Facebook
Valle d'Aosta, il Centrodestra avanti: 33,11% - Nei primi dati dello spoglio delle schede delle elezioni in Valle d'Aosta per il rinnovo del Consiglio regionale, si registra la coalizione di centrodestra avanti con il 33,11%. Scrive rainews.it
Exit poll: Acquaroli avanti di misura nelle Marche, in Valle d’Aosta in testa la coalizione autonomisti-progressisti - In Valle d’Aosta il centrodestra resta indietro, con l’Union Valdôtaine e gli alleati sopra il 50% ... Segnala altarimini.it