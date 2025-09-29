Valle d' Aosta avanti Union Valdotaine

18.50 Si è concluso lo spoglio delle liste in Valle d'Aosta. L'Union Valdotaine è il primo partito con il 31,9%, seguito dagli Autonomisti di Centro (14%). Della maggioranza uscente fa parte anche il Pd con l'8%. Il centrodestra unito ha ottenuto il 29,5%: Fratelli d'Italia è la prima forza con il 10,9%, davanti a Forza Italia (10%). Crolla la Lega, che passa dal 23,9% del 2020 all'8,3%. A sinistra entra il Consiglio anche Avs Rete civica (6,35). Non hanno invece raggiunto il quorum Vda Aperta e Vda Futura. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it