Valle d' Aosta alle regionali il centrodestra è davanti

La Valle d'Aosta alle urne e il centrodestra è in vantaggio. Ma il Pd, che potrebbe restare sotto il 10%, conta di andare al governo grazie all'alleanza post-voto con l' Union Valdotaine, nettamente primo partito della regione. Ore 13.47 - Scrutinio al 34%, i nuovi dati Scrutinate al momento 22.188 schede (34,13%), confermate di fatto le proiezioni precedenti: l'Union Valdotaine è al 26,93%, il Pd al 9,01% e gli autonomisti di Centro al 14,27%. Il centrodestra unito (Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega) si attesta al 33,12 per cento. Ore 12.19 - UV e alleati al 49% Quando sono state scrutinate 17. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

