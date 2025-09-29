Valentina Persia | Il Viaggio di una Mamma Single Dopo la Perdita del Compagno

Valentina Persia condivide la sua esperienza di madre single dopo una significativa perdita. Scopri come ha affrontato le difficoltà e trasformato la sua vita, trovando forza e resilienza nel suo percorso. Una storia ispiratrice di speranza e rinascita. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Valentina Persia: Il Viaggio di una Mamma Single Dopo la Perdita del Compagno

Valentina Persia: "Il momento più duro la perdita del mio compagno. Se mi dicono che non posso più permettermi una gonna corta ci rimango male"

Le date si avvicinano! Valentina Persia sta per arrivare in Svizzera con tutta la sua ironia e la sua energia contagiosa 3 ottobre 2025 – Locarno, Teatro Kursaal 4 ottobre 2025 – Locarno, Teatro Kursaal 5 ottobre 2025 – Zurigo, Volkshaus

Valentina Persia: "Da mamma single ho sofferto di depressione post partum"/ "Volevo essere perfetta" - Valentina Persia racconta la sua vita da mamma single: "Ho sofferto di depressione post partum, ero sicura che sarei stata capace ma non è stato così" Valentina Persia, ospite di Storie di Donne al ...

Valentina Persia: «Il mio compagno è morto a 42 anni, i miei figli con la fecondazione assistita. La vita è stata dura, io l'ho affrontata ridendo» - A volte non sarà raffinatissima, ma la comicità di Valentina Persia è semplice e diretta, piace a tanta gente e si sta guadagnando sempre più spazi in tv.