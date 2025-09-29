Valencia Real Oviedo partita rinviata per allerta rossa Si gioca domani sera se la situazione climatica lo consentirà

Valencia Real Oviedo, la partita è rinviata causa allerta rossa. La situazione attuale L’incontro tra Valencia e Real Oviedo, previsto per questo lunedì, è stato ufficialmente rinviato. La decisione, attesa da entrambi i club e ormai imminente da parte del Giudice di Competizioni, è dovuta all’allerta rossa per piogge torrenziali decretata sul litorale valenciano. La . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Valencia Real Oviedo, partita rinviata per allerta rossa. Si gioca domani sera se la situazione climatica lo consentirà

In questa notizia si parla di: valencia - real

Valencia-Real Sociedad (sabato 16 agosto 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Il nuovo corso dei baschi comincia da Mestalla

Levante-Real Betis (domenica 14 settembre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta al Ciutat de Valencia?

Pronostico Valencia-Real Oviedo: fattore campo ancora decisivo

Valencia vince nel segno di de Larrea: Real Madrid battuto e Supercopa in bacheca - X Vai su X

IL VALENCIA BATTE IL REAL MADRID DI SCARIOLO E VINCE LA SUPERCOPA ACB. Il finale... https://www.pianetabasket.com/europa/il-valencia-conquista-la-supercopa-endesa-battuto-il-real-madrid-di-scariolo-342535 - facebook.com Vai su Facebook

Pronostico Valencia-Real Oviedo: fattore campo ancora decisivo - Real Oviedo è una partita della settima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: formazioni, pronostico, tv e streaming. Da ilveggente.it

Valencia vs Oviedo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - Il palcoscenico del **Mestalla** si prepara ad accogliere un confronto cruciale tra il **Valencia** e il **Real Oviedo**. Secondo mondocalciomagazine.it