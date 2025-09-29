Valditara rilancia | Il merito nella scuola non è più tabù anche intellettuali non certo di destra come Recalcati Canfora e Crepet iniziano a riconoscere la validità dei nostri provvedimenti educativi

Il concetto di merito applicato al sistema scolastico non rappresenta più un argomento divisivo come tre anni fa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Più scuola per i bulli, non videogiochi a casa”, Valditara rilancia disciplina e maturità: “Basta sindacalisti-genitori, serve autorità”

Maturità 2026, si cambia. Valditara rilancia con riforma pronta e stretta sull’orale: “Valutare autonomia, responsabilità e crescita”. Cosa sappiamo finora

Valditara rilancia la scuola del merito: “Luogo di gentilezza e valorizzazione dei talenti”

City One. . Lamezia Terme e comprensorio - TG City One settimanale 22 - 27 Settembre 1- Elly Schlein apre la campagna a Lamezia: «Tridico è la scelta giusta per voltare pagina» 2-Tridico rilancia il Sud: «La Calabria motore del Mezzogiorno» 3-Valditara in

Valditara rilancia l'identità nazionale: "Le nuove linee guida scolastiche superano i miti del passato. Siamo orgogliosi di essere italiani, della nostra storia, civiltà, lingua bellissima, che va rispettata e coltivata"

Uno zaino di riforme per la scuola del merito. Parla il ministro Valditara - Non solo cellulari: l’importanza delle regole, le valutazioni, la nuova maturità. Secondo ilfoglio.it

Valditara: “Abbiamo assunto 156.000 docenti in tre anni, un record. E in Legge di Bilancio chiederò più risorse per aumento stipendi” - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha tracciato un bilancio delle politiche retributive del comparto scuola, denunciando i ritardi accumulati negli anni precedenti. Segnala orizzontescuola.it