Valditara difende il pluralismo scolastico | Insegnanti non devono indottrinare gli studenti E sullo sciopero | Solo il 7,5% dei docenti ha aderito
Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha fornito dati precisi sull'adesione allo sciopero legato alla questione di Gaza durante il suo intervento a "L'Italia dei conservatori", evento organizzato dalla Fondazione Tatarella e Nazione Futura. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
“L’autorità è un principio fondamentale”, Valditara al Caffé della Versiliana difende la scuola dai massimalisti e presenta la sua “Rivoluzione del Buon Senso per un Paese Normale”
Valditara difende la scuola italiana: “Performance superiori rispetto alla narrazione. “Insegnanti all’altezza, quelli del Sud eccellono nelle regioni del Nord”
AVVOCATURA DI STATO PER I DOCENTI Un articolo un po' datato, ma che può sempre tornare utile. Il ministro Valditara, già nel 2023, "difendeva" i docenti da possibili attacchi da parte dei genitori. Gli insegnanti e il personale scolastico verrà difeso dall'Avv
Valditara, 'non torno indietro sul divieto cellulari in classe'. "Scelta che difende salute e apprendimento degli studenti" #ANSA
Scuola: Valditara, da Governo riforma esame maturita' e 240 mln per il contratto - legge recante la riforma dell'Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, misure per la valorizzazione ...
Valditara "L'anno scolastico inizia con importanti novità positive" - "Tempi più rapidi per l'immissione in ruolo dei docenti, maggiore copertura di cattedre rispetto agli anni passati.