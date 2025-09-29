Valditara | Abbiamo assunto 156.000 docenti in tre anni un record E in Legge di Bilancio chiederò più risorse per aumento stipendi
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha tracciato un bilancio delle politiche retributive del comparto scuola, denunciando i ritardi accumulati negli anni precedenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Schlein: “La scuola è peggiorata con il centro-destra al governo”. Valditara risponde: “Non ne azzecca una, parla senza conoscere. Presto dossier con quello che abbiamo fatto”
Schlein attacca Valditara: “Alla scuola servono investimenti, non regole più rigide. La risposta del Ministro: “Barzellette, abbiamo messo oltre 4,5 miliardi in più”
Jovanotti a Napoli: “Ministro Valditara, più fondi per la scuola. Investiamo su docenti e ATA. Abbiamo bisogno di un’istruzione che guardi al futuro”
