Valditara | Abbiamo assunto 156.000 docenti in tre anni un record E in Legge di Bilancio chiederò più risorse per aumento stipendi

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha tracciato un bilancio delle politiche retributive del comparto scuola, denunciando i ritardi accumulati negli anni precedenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Schlein: “La scuola è peggiorata con il centro-destra al governo”. Valditara risponde: “Non ne azzecca una, parla senza conoscere. Presto dossier con quello che abbiamo fatto”

Schlein attacca Valditara: “Alla scuola servono investimenti, non regole più rigide. La risposta del Ministro: “Barzellette, abbiamo messo oltre 4,5 miliardi in più”

Jovanotti a Napoli: “Ministro Valditara, più fondi per la scuola. Investiamo su docenti e ATA. Abbiamo bisogno di un’istruzione che guardi al futuro”

Scuola, Valditara: i bulli facciano volontariato - Il ministro torna sulle nuove norme in vigore da quest'anno sulla condotta e la nuova Maturità: "Si deve dimostrare di aver completato un percorso di crescita" ... Scrive msn.com

Valditara, dolore per quindicenne morto, subito ispezioni - Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, sentito dall'ANSA, esprime grande dolore e vicinanza alla famiglia del quindicenne che si è tolto la vita nei giorni scorsi ... Si legge su notizie.tiscali.it

