Val di Sangro Expo bilancio oltre le aspettative Borrelli e Menna scrivono a Marsilio | Serve un Centro per l’innovazione

Grande successo per la seconda edizione della Val di Sangro Expo, che per quattro giorni ha animato l’area espositiva di Atessa con la presenza di 200 aziende e decine di migliaia di visitatori. Stand affollati dall’apertura alla chiusura e un’organizzazione che ha funzionato in ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

