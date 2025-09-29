Val d' AostaCentrodestra avanti | 33,11%
11.55 Nei primi dati dello spoglio delle schede delle elezioni in Valle d'Aosta per il rinnovo del Consiglio regionale, si registra la coalizione di centrodestra avanti con il 33,11%. Il dato si riferisce al 21% delle schede scrutinate. Premio di maggioranza con il 42%. L'alleanza Ensemble Insieme - Forza Italia e Renaissance,Fratelli d'Italia, Lega è seguita dalla lista autonomista Union Valdotaine 26,07%, Autonomisti di Centro 13,86%, Pd 9,56%, Valle d'Aosta Aperta (con M5S) 6,61%, Alleanza Verdi Sinistra 6,42%,Val d'Aosta Futura 4,38%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it