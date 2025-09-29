Val d’Aosta lo spoglio | Union Valdôtaine in testa nel cdx avanti Forza Italia

Lidentita.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scrutinate 9mila schede su 65mila L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

val d8217aosta lo spoglio union vald244taine in testa nel cdx avanti forza italia

© Lidentita.it - Val d’Aosta, lo spoglio: Union Valdôtaine in testa, nel cdx avanti Forza Italia

In questa notizia si parla di: aosta - spoglio

Seggi chiusi per il primo giorno di voto alle regionali nelle Marche: in Valle d’Aosta attesa per lo spoglio

Elezioni regionali 2025, affluenza in calo in Valle d’Aosta e nelle Marche: oggi lo spoglio

Regionali, alle 8 comincia spoglio Valle d’Aosta. Nelle Marche urne aperte fino alle 15

Cerca Video su questo argomento: Val D8217aosta Spoglio Union