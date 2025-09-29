Vaccino contro l’influenza dal 1° ottobre la campagna gratuita ecco come e per chi

La vaccinazione antinfluenzale è uno strumento fondamentale per prevenire l’influenza stagionale e le sue complicanze, specialmente nelle categorie più vulnerabili. Ogni anno l’influenza colpisce milioni di persone, ma può essere particolarmente pericolosa per gli anziani, i bambini piccoli, le persone con malattie croniche e coloro che hanno un sistema immunitario compromesso. Vaccinazione antinfluenzale, al via . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: vaccino - influenza

Ministero Salute: vaccino influenza da inizio ottobre, obiettivo minimo 75%

Influenza 2025-2026, il Ministero della Salute punta tutto sui bambini: vaccino gratuito dai 6 mesi ai 6 anni e spray nasale per gli adolescenti. Ecco perché le scuole sono al centro

Il vaccino che può salvare il buffo e minacciato kakapo dall’arrivo dell’influenza aviaria

Autunno: è il momento di proteggere le tue difese! L’influenza stagionale arriva con i primi freddi: ecco 3 modi per prevenire i disturbi tipici di questa stagione: 1 Vaccino antinfluenzale – il metodo più sicuro per proteggere te e chi ti sta vicino. Consigliato - facebook.com Vai su Facebook

? Vaccino antinfluenzale in Lombardia: da quando, per chi, è gratuito? Cosa sapere http://dlvr.it/TNDMVm #VaccinoAntinfluenzale #Lombardia #Salute #Prevenzione #Influenza - X Vai su X

Tumori, vaccino universale: a che punto sono gli studi - Quella che sembrava fantascienza, cioè l'idea di un vaccino universale contro il cancro, potrebbe un giorno non lontano diventare realtà clinica. Segnala gazzetta.it

Vaccino contro difterite, tetano e pertosse. Nel 2024 vaccinati 115 mln di neonati, ma 14 mln ancora a ‘zero-dose’. Il Report Oms-Unicef - 000 bambini in più hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, e un milione in più ha completato il ciclo vaccinale DTP. quotidianosanita.it scrive