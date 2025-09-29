Vaccinazione antinfluenzale al via ma è ritardo su quella per il Covid E la Regione dà la colpa al Ministero

Firenze, 29 settembre 2025 – Scatterà regolarmente il prossimo 1 ottobre la vaccinazione antinfluenzale in Toscana, come ampiamente annunciato nelle scorse settimane. Ma da Palazzo Strozzi Sacrati è scontro col Ministero per i vaccini Covid, in ritardo, secondo l’amministrazione regionale, per motivi causati dal Ministero e dall’Aifa. Per questo l’immunizzazione contro il coronavirus, anzichè partire in contemporanea con quella per l’influenza, scatterà con qualche giorno di ritardo nonostante “la macchina organizzativa regionale fosse già pronta”. Tutto pronto. Anzi no. I vaccini contro l’influenza – si legge in una nota – sono già nei magazzini della Regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

