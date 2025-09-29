Va bein iess bon ma mia cuion | gag e risate per sostenere La casa del fanciullo

La Compagnia Al Cuméri va in scena sabato 4 ottobre alle ore 21 al Teatro President con "Va bein iess bon, ma mia cuion", di Susy Stragliati con la partecipazione di Susy Stragliati, Piera Marchioni e Claudia Marchioni. Suggeritrice Silvana Sartori.La divertente pièce teatrale si svolge a casa di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: bein - iess

Anche questo weekend la formazione con IESS è stata in primo piano, con ben 2 corsi su paziente a Pisa e a Cesena, e l’appuntamento a Roma con il corso annuale di implantologia. Grazie a tutti i relatori e a tutti i partecipanti! - facebook.com Vai su Facebook

"Va bein iess bon, ma mia cuion": gag e risate e per sostenere La casa del fanciullo - La Compagnia Al Cuméri va in scena sabato 4 ottobre alle ore 21 al Teatro President con "Va bein iess bon, ma mia cuion", di Susy Stragliati con la partecipazione di Susy Stragliati, Piera Marchioni e ... ilpiacenza.it scrive