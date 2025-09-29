Va al bar a bere il caffè e si accorge che la casa va a fuoco
Se l'è vista davvero brutta il 29enne che domenica mattina è finito in ospedale – per fortuna solo in codice giallo: è stato ricoverato al Città di Brescia per una lieve intossicazione da fumo – a seguito dell'incendio di un appartamento in Via Triumplina a Brescia. L'allarme è stato lanciato da. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: bere - caff
