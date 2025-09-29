Usmate Velate il caso dei 24 appartamenti Verde Manara già venduti che rischiano di venire confiscati

Usmate Velate (Monza Brianza), 29 Settembre 2025 - Il complesso residenziale "Verde Manara" di via Villaggio dei Pini stamane al centro della richiesta di chiarimenti al consulente tecnico della Procura, dopo che il relativo iter urbanistico è stato ritenuto regolare da una recente relazione dell'ufficio tecnico del Comune, rinnovato dopo l' arresto per corruzione dell'ex responsabile Antonio Colombo. In tribunale . Un nuovo capitolo della saga giudiziaria sul caso della presunta  corruzione urbanistica in odore di tangenti che si trova in dirittura d'arrivo all'udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale di Monza Silvia Pansini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

