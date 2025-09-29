Durante la puntata di Re-Start, andata in onda su Rai3 il 29 settembre, il senatore Maurizio Gasparri ha rivolto un attacco all’inviata del Tg3 Lucia Goracci, definendola « negazionista » in merito ai fatti del 7 ottobre. La giornalista non era presente in studio al momento delle accuse. Il presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli, ha condannato le parole del senatore, dichiarando che «è inaccettabile gettare discredito su una collega che ha sempre operato con riscontri oggettivi e prove documentali». Bartoli ha inoltre chiesto alla Rai di garantire «il diritto di replica e la possibilità di illustrare le sue tesi», sottolineando che da tale gesto dipende «la dignità del servizio pubblico, del Tg3 e di tutti i giornalisti impegnati sui fronti di guerra». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Usigrai: «Attacco vergognoso di Gasparri a Lucia Goracci»