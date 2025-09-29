Uscita dal tunnel dell’anoressia dopo anni di lotte la giovane Chiara Mariani ora racconta la sua esperienza di rinascita per accompagnare i malati - e i loro genitori - nel viaggio verso la luce
«A te, lettore, che hai scelto di percorrere con me questo viaggio. Nella vita ci saranno sempre salite e discese, ma ricorda: non abbandonarti mai. La salute mentale è fondamentale e influisce profondamente sul nostro benessere fisico. Non esitare a chiedere aiuto; riconoscere di avere un problema è un gesto di grande amore e forza verso te stesso. A te che stai affrontando o hai affrontato una battaglia simile, ti abbraccio forte. Dentro di te si nasconde una forza immensa, e meriti di essere amato e di ricevere amore. Un pensiero speciale va a tutti i genitori che navigano in momenti bui, sentendosi impotenti di fronte alle sofferenze dei propri figli. 🔗 Leggi su Iodonna.it
