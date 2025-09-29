Usa | colpiremo narcos anche in Venezuela

3.26 Gli Usa si stanno preparando a colpire i narcotrafficanti in Venezuela nel giro di poche settimane. Lo hanno riferito quattro fonti a Nbc News. Attaccare all'interno del Paese sudamericano rappresenterebbe un'ulteriore escalation nella campagna militare dell'amministrazione Trump contro il traffico di droga e nella sua posizione nei confronti del governo venezuelano. Nelle ultime settimane, l'esercito americano ha attaccato almeno tre imbarcazioni venezuelane che trasportavano droga. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: colpiremo - narcos

