Usa presidente colombiano Petro manifesta a New York contro genocidio a Gaza | Esercito di salvezza per liberare Palestina ; visto revocato
Una presa di posizione che ha provocato l’immediata reazione della Casa Bianca, con il Dipartimento di Stato che ha annunciato la revoca del visto al capo di Stato colombiano, accusandolo di «azioni sconsiderate e incendiarie» Il presidente colombiano Gustavo Petro è tornato a far parlare di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: presidente - colombiano
Presidente colombiano e Roger Waters insieme a manifestazione Pro-pal
Colombiano giura da presidente: "Nostro impegno è il riscatto del territorio"
Provincia, Colombiano conferma De Rosa vice presidente
EE.UU. revoca visa a presidente colombiano EN VIVO #T13Central » http://T13.cl/en-vivo - X Vai su X
Il Dipartimento di Stato ha dichiarato venerdì sera di aver revocato il visto al presidente colombiano #GustavoPetro, presente a New York per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite #UNGA80, presumibilmente per aver preso parte alle protest - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente colombiano Petro: “Serve un esercito di salvezza per liberare la Palestina”. Gli Usa gli revocano il visto - Lo schema, antico ma efficace, si conferma nella recente revoca del visto Usa al presidente colombiano, Gustavo Petro, ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Usa revocano il visto al presidente colombiano Petro - Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato su X di voler revocare il visto al presidente colombiano Gustavo Petro che ieri ha preso parte a una manifestazione a favore di Gaza a New York. Segnala ansa.it