Una presa di posizione che ha provocato l’immediata reazione della Casa Bianca, con il Dipartimento di Stato che ha annunciato la revoca del visto al capo di Stato colombiano, accusandolo di «azioni sconsiderate e incendiarie» Il presidente colombiano Gustavo Petro è tornato a far parlare di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Usa, presidente colombiano Petro manifesta a New York contro genocidio a Gaza: "Esercito di salvezza per liberare Palestina”"; visto revocato