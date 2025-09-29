Usa presidente colombiano Petro manifesta a New York contro genocidio a Gaza | Esercito di salvezza per liberare Palestina ; visto revocato

29 set 2025

Una presa di posizione che ha provocato l’immediata reazione della Casa Bianca, con il Dipartimento di Stato che ha annunciato la revoca del visto al capo di Stato colombiano, accusandolo di «azioni sconsiderate e incendiarie» Il presidente colombiano Gustavo Petro è tornato a far parlare di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

usa presidente colombiano petroIl presidente colombiano Petro: “Serve un esercito di salvezza per liberare la Palestina”. Gli Usa gli revocano il visto - Lo schema, antico ma efficace, si conferma nella recente revoca del visto Usa al presidente colombiano, Gustavo Petro, ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

usa presidente colombiano petroUsa revocano il visto al presidente colombiano Petro - Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato su X di voler revocare il visto al presidente colombiano Gustavo Petro che ieri ha preso parte a una manifestazione a favore di Gaza a New York. Segnala ansa.it

