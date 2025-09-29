Usa | Kiev può attaccare la Russia in profondità

''Bisogna usare la capacità di colpire in profondità, non esistono santuari'', ha detto Kellogg a proposito della posizione di Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Usa: “Kiev può attaccare la Russia in profondità”

Tg1. . “Non vogliamo attaccare nessuno in Europa, un accordo sulle garanzie di sicurezza per #Kiev è possibile ma senza ingresso nella #NATO”: così il presidente russo #Putin ribadisce la sua linea sull’Ucraina da Pechino, dove in un incontro bilaterale con - facebook.com Vai su Facebook

Violentissimo attacco della #Russia a #Kiev: nelle notte i droni sconquassano la capitale dell'#Ucraina. E la #Polonia ha sempre più paura: chiuso lo spazio aereo - X Vai su X

Ucraina, Usa: "Kiev può attaccare Russia in profondità, non esistono santuari" - Cremlino: "Da Kiev nessun segnale su disponibilità ripresa negoziati" ... Secondo msn.com

Sostegno Usa a Kiev. Intelligence e difesa aerea: "Putin attacca su più fronti" - Attività di “intelligence” e sorveglianza aerea da parte degli Usa, truppe di un Paese neutrale a ridosso della linea del fronte e, nelle retrovie, forze europee. Lo riporta quotidiano.net