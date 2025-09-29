Usa | Kiev può attaccare la Russia in profondità

Imolaoggi.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Bisogna usare la capacità di colpire in profondità, non esistono santuari'', ha detto Kellogg a proposito della posizione di Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

usa kiev pu242 attaccare la russia in profondit224

© Imolaoggi.it - Usa: “Kiev può attaccare la Russia in profondità”

In questa notizia si parla di: kiev - attaccare

usa kiev pu242 attaccareUcraina, Usa: "Kiev può attaccare Russia in profondità, non esistono santuari" - Cremlino: "Da Kiev nessun segnale su disponibilità ripresa negoziati" ... Secondo msn.com

Sostegno Usa a Kiev. Intelligence e difesa aerea: "Putin attacca su più fronti" - Attività di “intelligence” e sorveglianza aerea da parte degli Usa, truppe di un Paese neutrale a ridosso della linea del fronte e, nelle retrovie, forze europee. Lo riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Usa Kiev Pu242 Attaccare