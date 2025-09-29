Usa e Israele vicini all’accordo per il cessate il fuoco a Gaza Herzog | Valuto la grazia a Netanyahu nel processo per corruzione

Si è presentato con i suoi cartelli davanti all’ Assemblea Onu per spiegare la minaccia del terrorismo islamico per l’Occidente, negando la fame e il genocidio a Gaza. Ma quello che si è trovato davanti agli occhi il premier israeliano Benyamin Netanyahu è stata una lunga fila di un centinaio di diplomatici da oltre 50 Paesi che lasciavano l’aula. Una scena attesa ed emblematica, dimostrazione plastica della pressione su Israele per il cessate il fuoco a Gaza da parte della comunità internazionale. Protagonisti assoluti anche in questa congiuntura sono gli Stati Uniti: Trump ha proposto il suo piano per la pace, e intende finalizzarlo, scalando il muro issato da Netanyahu nel suo intervento a New York. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

