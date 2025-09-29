Usa e Israele vicini all’accordo per il cessate il fuoco a Gaza Herzog | Valuto la grazia a Netanyahu nel processo per corruzione
Si è presentato con i suoi cartelli davanti all’ Assemblea Onu per spiegare la minaccia del terrorismo islamico per l’Occidente, negando la fame e il genocidio a Gaza. Ma quello che si è trovato davanti agli occhi il premier israeliano Benyamin Netanyahu è stata una lunga fila di un centinaio di diplomatici da oltre 50 Paesi che lasciavano l’aula. Una scena attesa ed emblematica, dimostrazione plastica della pressione su Israele per il cessate il fuoco a Gaza da parte della comunità internazionale. Protagonisti assoluti anche in questa congiuntura sono gli Stati Uniti: Trump ha proposto il suo piano per la pace, e intende finalizzarlo, scalando il muro issato da Netanyahu nel suo intervento a New York. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"
Senza accordo il primo round di colloqui indiretti Israele-Hamas | Ma Trump è sicuro: "Siamo vicini a un'intesa su Gaza, forse già in settimana" | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"
Guerra a Gaza, le notizie del 12 luglio: negoziati Israele-Hamas “vicini al collasso”, 60 palestinesi uccisi nella Striscia dall’alba
...per forzare ulteriormente Israele ad andare per le spicce con la GSF il 1° ottobre potrebbe esserci insurrezione a Gaza o attacchi da paesi vicini, in quel caso potrebbe non andare per il sottile (ricordiamo che è territorio di guerra non la marcetta 'frì frì - X Vai su X
I giornalisti lavoravano per September 26 e Yemen, due giornali vicini ai ribelli Houthi. Per Israele la redazione era un “obiettivo militare” e i giornalisti dei “terroristi”. - facebook.com Vai su Facebook
Gaza: Piano Usa per fermare il conflitto. Da Israele nuovo avviso alla Flottilla con una proposta - Israele non consentirà alle navi di entrare in una zona di combattimento attiva e non permetterà la violazione di un legittimo blocco navale. Segnala panorama.it
Spagna vieta uso basi militari Usa per armi a Israele: nuove tensioni diplomatiche con Washington - Il governo di Pedro Sánchez vieta agli Stati Uniti di utilizzare le basi di Rota e Morón per inviare armi a Israele, impedendo così il passaggio di aerei o navi che potrebbero ora cercare rotte altern ... Secondo msn.com