Usa Cnn e TikTok passano al sionista Ceo di Oracle Larry Ellison regalando a Netanyahu la grande e potente arma della comunicazione

TikTok e Cnn verso il controllo di Larry Ellison, storico sostenitore di Israele: Netanyahu parla di social come “armi” decisive nella guerra della comunicazione Grandi manovre economiche negli Stati Uniti, che avranno importanti conseguenze sul genocidio a Gaza. La notizia della vendita di T. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

