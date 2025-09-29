Usa attentato a chiesa mormone in Michigan | le vittime salgono a quattro

È salito ad almeno quattro morti e otto feriti il bilancio della sparatoria avvenuta all’interno della chiesa mormone di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, in Michigan. Secondo le ricostruzione della polizia il responsabile, l’ ex marine Thomas Jacob Sanford (40 anni), si è lanciato con un veicolo, sul quale aveva fissato due grandi bandiere statunitensi, contro la facciata della chiesa durante la funzione religiosa e ha iniziato a sparare, per poi appiccare intenzionalmente un incendio che si è rapidamente propagato. Foto Lukas KatiliusThe Flint Journal via AP L’uomo è stato in seguito ucciso dalla polizia, che sostiene di aver trovato anche degli esplosivi forse collegati all’attacco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, attentato a chiesa mormone in Michigan: le vittime salgono a quattro

In questa notizia si parla di: attentato - chiesa

Attentato in una chiesa cattolica in Congo: oltre 40 morti. I responsabili sono un gruppo affiliato all’Isis – Il video

Attentato in una chiesa a Komanda: è una carneficina con oltre 40 morti

Nuovo attentato contro una Chiesa negli Stati Uniti, colpiti diversi bambini: “Edificio in fiamme, violenza inaccettabile”

Attacco alla chiesa mormona di Grand Blanc. Fermato l'attentatore. Un morto e 9 feriti accertati, ma il bilancio potrebbe aggravarsi - X Vai su X

" ": queste le parole che il piccolo Abish Masih aveva scritto nel suo quaderno. Aveva solo 10 anni quando è stato ucciso nell'attentato alla chiesa di Lahore nel 2015. Abish frequentava le Scuole di Pace della Com - facebook.com Vai su Facebook

Attentato in chiesa in Michigan: sfonda il muro con un pickup, spara e appicca un incendio, 2 morti - Una persona, poi uccisa, ha aperto il fuoco e ha appiccato un incendio presso una chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan ... fanpage.it scrive

Chi è il killer dell’attentato in chiesa in Michigan, ex sergente dei marines ha sparato sui fedeli: 4 morti - L’attentatore della chiesa di Grand Blanc identificato come Thomas Jacob Sanford, 40enne ex sergente e veterano dei marines in Iraq che ha sparato all’impazzata ... fanpage.it scrive