Usa aprono alle incursioni di Kiev in Russia | nessun territorio è intoccabile

La diplomazia si intreccia con la strategia militare: Kiev chiede missili a lunga gittata, Washington ribadisce che «non esistono santuari», Mosca lamenta l'assenza di segnali per nuovi colloqui, mentre i droni continuano a colpire la regione della capitale russa. Il quadro della guerra resta fluido, controverso e dolorosamente segnato da vittime civili.

Sostegno Usa a Kiev. Intelligence e difesa aerea: "Putin attacca su più fronti" - Attività di “intelligence” e sorveglianza aerea da parte degli Usa, truppe di un Paese neutrale a ridosso della linea del fronte e, nelle retrovie, forze europee. quotidiano.net scrive

'Usa pronti a offrire intelligence e difesa aerea a Kiev' - Gli Usa si sono detti disponibili a fornire risorse di intelligence e supervisione sul campo di battaglia ad un piano di sicurezza occidentale per l'Ucraina del dopoguerra e a partecipare ad uno scudo ... Scrive ansa.it