usa a rischio shutdown la mossa di trump per evitare il blocco

La Legge di bilancio non spaventa solo l'Italia, anche gli Stati Uniti hanno delle beghe interne da affrontare in questo periodo. Infatti, dall'altra parte dell'oceano, Washington si prepara a giorni decisivi. Mentre si avvicina la scadenza del bilancio che potrebbe portare, in assenza di un accordo, a una paralisi delle attività federali, alla Casa Bianca si prepara un vertice destinato a mettere attorno allo stesso tavolo Donald Trump e i leader del Congresso. Dopo giorni di scambi polemici, cancellazioni improvvise e non sorprendenti dichiarazioni al vetriolo, il presidente ha accettato di ospitare oggi i quattro massimi rappresentanti di Camera e Senato per tentare di evitare lo shutdown.

