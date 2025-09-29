Usa a rischio shutdown la mossa di Trump per evitare il blocco
La Legge di bilancio non spaventa solo l’Italia, anche gli Stati Uniti hanno delle beghe interne da affrontare in questo periodo. Infatti, dall’altra parte dell’oceano, Washington si prepara a giorni decisivi. Mentre si avvicina la scadenza del bilancio che potrebbe portare, in assenza di un accordo, a una paralisi delle attività federali, alla Casa Bianca si prepara un vertice destinato a mettere attorno allo stesso tavolo Donald Trump e i leader del Congresso. Dopo giorni di scambi polemici, cancellazioni improvvise e non sorprendenti dichiarazioni al vetriolo, il presidente ha accettato di ospitare oggi i quattro massimi rappresentanti di Camera e Senato per tentare di evitare lo shutdown. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Usa, torna rischio shutdown: Trump minaccia licenziamenti federali
Usa a rischio shutdown, la mossa di Trump per evitare il blocco - Alla Casa Bianca Trump riunirà i leader del Congresso nel tentativo di scongiurare lo shutdown che rischia di fermare programmi e stipendi federali
Dollaro debole con il rischio di shutdown in Usa - Il cambio tra l'euro e il dollaro tratta sopra quota 1,17 a 1,1730, con il biglietto verde debole a causa dei rischi di uno shutdown del governo statunitense che potrebbe stimolare