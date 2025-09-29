Urban Nature 2025 la natura torna protagonista nelle città casertane

Casertanews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La biodiversità urbana al centro di un weekend speciale. Anche la provincia di Caserta partecipa a Urban Nature 2025, il festival nazionale del WWF dedicato alla natura in città, con una serie di eventi che coinvolgeranno grandi e piccoli dal 3 al 5 ottobre.Caserta: il WWF in piazzetta Padre PioI. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: urban - nature

"Urban Nature", il festival WWF della natura in città

"Urban Nature", il festival WWF nei Municipi di Roma

Urban Nature: concorso fotografico “Natura in città” organizzato dal Wwf e il museo universitario

urban nature 2025 naturaUrban Nature 2025: oltre 100 eventi in Italia per valorizzare la natura in città - Dal 3 al 5 ottobre si svolge la nona edizione di Urban Nature 2025: oltre 100 eventi in Italia per valorizzare la natura in città ... Da ecodallecitta.it

Urban Nature 2025, eventi nel WWF in Campania - Città della Scienza ospita l’evento principale di Urban Nature 2025 per la Campania, un weekend di ... napolivillage.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Urban Nature 2025 Natura