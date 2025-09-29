Urban Concept Academy insegna come vivere il mondo e i valori della street dance

Una scuola di danza che vive a pieno il mondo della street dance. La Urban Concept Academy lavora da ormai venti anni per diffondere la danza sul territorio di Massa, offrendo uno spazio dedicato ai giovani di tutte le età. Nato come un piccolo corso in una palestra di provincia con pochi iscritti, oggi la Urban Concept Academy conta numerosi allievi e premi conquistati all’estero, collaborando a stretto contatto con l'amministrazione del territorio per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi. Alla base di questo movimento ci sono valori genuini come la socializzazione e l’aggregazione, uniti alla volontà di portare in scena spettacoli per mostrare la street dance come forma d'arte e alla sana competizione dei concorsi e nelle “battle”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Urban Concept Academy insegna come vivere il mondo e i valori della street dance

