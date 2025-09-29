Uomini e Donne registrazione del 29 settembre | dama in lacrime dopo la ‘scelta’ di Federico Mastrostefano

Anticipazioni Uomini e Donne: la registrazione del 29 settembre. Lunedì 29 settembre 2025 si sono svolte negli studi Elios di Roma le nuove registrazioni di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Secondo quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la puntata è stata ricca di emozioni, discussioni e colpi di scena che hanno coinvolto sia i protagonisti del trono classico sia quelli del parterre over. Federico chiude con Agnese: lacrime in studio. Il momento più toccante della registrazione ha riguardato Federico Mastrostefano. Il cavaliere ha deciso di interrompere la conoscenza con Agnese De Pasquale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

