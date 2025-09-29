Uomini e Donne registrazione 29 settembre | lacrime per Gemma Galgani

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione lunedì 29 settembre. Gemma Galgani si dispera ancora per Mario. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 29 settembre. Registrazioni di questa settimana saranno quella di oggi e quella di domani, martedì 30 settembre. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte dal trono over. Federico decide . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 29 settembre: lacrime per Gemma Galgani

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

"Uomini e Donne", Gemma Galgani in lacrime per le battute di Tina Cipollari: "Mi hai stancata" #gemma #tina #uominiedonne #tinacipollari #gemmagalgani - X Vai su X

Sardegna mia. . Gli uomini hanno paura che le donne ridano di loro. Le donne hanno paura che gli uomini le uccidano. (Margaret Atwood) . . . di Nicola Urru @land_art_de_rena . . . . . #sardegna_mia_ #sardegnamia #sardinia #sardegna #femminicidio #uni - facebook.com Vai su Facebook

Anticipazioni Uomini e Donne: Federico spiega perché ha finto di essere ubriaco con Agnese, Martina e Denise assenti - Lunedì 29 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Come scrive fanpage.it

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 29 settembre 2025/ Federico e Agnese in crisi, Flavio attaccato - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 29 settembre 2025: Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale in crisi, Flavio attaccato ... Si legge su ilsussidiario.net