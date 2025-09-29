Uomini e Donne Gemma in lacrime per Mario

Roma, 29 settembre 2025 –  Gemma Galgani in lacrime a Uomini e Donne. Tanto per cambiare. Nella puntata andata in onda oggi, lunedì 29 settembre, la dama torinese si è trovata davanti tre uomini: Pasquale, Antonio e Mario.  Quest’ultimo è il padre di Claudia Lenti, ex dama uscita da Uomini e Donne insieme ad Alessio Pili. Antonio è stato liquidato, sono rimasti Pasquale e Mario. Il quale però sta uscendo anche con Magda. Nel frattempo ecco lo scontro fra Pasquale e Arcangelo. Con il quale Gemma ha subito discusso: “L’anno scorso ti facevi notare, quest’anno con questo parterre sparisci. Non ti sopporto perché non hai valori, non sei niente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

