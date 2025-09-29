Uomini E Donne Francesco | Ecco Chi Corteggiava In Passato!

Uominiedonnenews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel trono over arriva un “nuovo” cavaliere, ma il pubblico non dimentica: Francesco era già comparso nel 2018. Ecco cosa è successo davvero. Lui si è presentato come una novità assoluta, ma chi ha buona memoria sa bene che il volto di Francesco non è poi così nuovo nello studio di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi ha appena riaperto i battenti, ma il déjà-vu non si è fatto attendere: tra vecchie glorie e nuovi ingressi mascherati, la sensazione è quella di trovarsi più davanti a un revival che a una stagione fresca di casting. Nell’ultima puntata andata in onda su Canale 5, tra siparietti imbarazzanti e colpi di scena, a far parlare non è stato solo il ritorno del mitico Federico Mastrostefano, ma anche (e soprattutto) quello di Francesco. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

uomini e donne francesco ecco chi corteggiava in passato

© Uominiedonnenews.it - Uomini E Donne, Francesco: Ecco Chi Corteggiava In Passato!

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

uomini donne francesco corteggiavaChi è Francesco S., nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne/ La segnalazione: torna nel parterre… - Nel parterre del trono over di Uomini e Donne arriva Francesco S, nuovo cavaliere pronto a conquistare la scena. ilsussidiario.net scrive

uomini donne francesco corteggiavaFrancesco di Uomini e Donne, colpo di scena: “Ha già partecipato al programma” / Il video che lo smaschera - Uomini e Donne, scoperto il passato televisivo del cavaliere Francesco: “Era già in studio ai tempi di Sossio e Ursula”. Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Francesco Corteggiava