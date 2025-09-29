Uomini e Donne chi è Francesco S | età cognome lavoro Instagram

Tra i cavalieri di Uomini e Donne c’è Francesco S. Stiamo parlando di un volto del Trono Over, che in realtà non è nuovo per vari telespettatori. Chi segue da anni il dating show di Maria De Filippi ha avuto modo di ricordarsi di lui. Intanto, in questa edizione 20252026, si sta facendo notare ancora di più, seduto al centro studio. In particolare, nelle prime puntate, lo vediamo protagonista delle conoscenze con Gloria Nicoletti e Agnese De Pasquale. Mentre con la prima non ci sarebbero per ora tensioni, con la seconda non appare tutto idilliaco. Entrambe lo definiscono troppo narciso, preso da sé stesso. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Uomini e Donne, chi è Francesco S: età, cognome, lavoro, Instagram

