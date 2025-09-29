Uno zaino di riforme per la scuola del merito Parla il ministro Valditara

Ilfoglio.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre anni al timone della scuola italiana con la bussola del “merito”, parola inizialmente guardata con sospetto come fosse un sicuro indizio di ritorno al passato, più che altro da. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

uno zaino di riforme per la scuola del merito parla il ministro valditara

© Ilfoglio.it - Uno zaino di riforme per la scuola del merito. Parla il ministro Valditara

In questa notizia si parla di: zaino - riforme

zaino riforme scuola meritoUno zaino di riforme per la scuola del merito. Parla il ministro Valditara - Non solo cellulari: l’importanza delle regole, le valutazioni, la nuova maturità. Riporta ilfoglio.it

Scuola del merito o delle disuguaglianze? Un dibattito sempre attuale - La scuola italiana, crocevia di speranze e frustrazioni, si trova oggi ad affrontare un paradosso sempre più evidente: il dibattito pubblico, ossessionato dalla retorica del merito, sembra ignorare un ... tecnicadellascuola.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Zaino Riforme Scuola Merito