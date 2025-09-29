L’acqua è sempre stato l’ambiente naturale di nostro figlio Alessio. Lui era un nuotatore agonistico tra le rane rosse della Dds di Settimo, il suo stile preferito era rana. In questa oasi ha trascorso parte della sua infanzia perché veniva ai campus estivi. Quando abbiamo scoperto che stavano lavorando sulla ripopolazione della Rana Rossa di Lataste in Lombardia con alcuni stagni ne abbiamo finanziato uno. Ma non da soli. Ieri mattina al bosco del Wwf di Vanzago insieme alla famiglia di Alessio Moroni c’erano anche tanti amici. Stivali di gomma, guanti, vasetti con piante palustri e non, carriole, rastelli e altri attrezzi, guidati da Andrea Longo, direttore dell’oasi e Massimiliano De Rosa, esperto nella tutela e conservazione della fauna protetta, hanno riqualificato e allestito lo stagno per la Rana di Lataste, una rana della pianura Padana a rischio d’estinzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uno stagno per Alessio. Amici e parenti all’opera nel bosco del Wwf: "Sarai sempre qui con noi"