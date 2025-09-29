Uno stagno nell' oasi Wwf per Alessio Moroni morto a 20 anni in un incidente

Milanotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessio era un nuotatore agonista. Faceva parte delle rane rosse della Dds di Settimo Milanese, amava nuotare. Anche per questo i suoi genitori, i parenti e gli amici hanno scelto la rana rossa come simbolo per non dimenticare mai il figlio 20enne, scomparso troppo giovane in un tragico incidente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stagno - nell

stagno nell oasi wwfUno stagno per Alessio. Amici e parenti all’opera nel bosco del Wwf: "Sarai sempre qui con noi" - Lui era un nuotatore agonistico tra le rane rosse della Dds di Settimo, il suo stile preferito era rana. Si legge su msn.com

Nell'oasi Wwf di Albenga quattro testuggini palustri tornano libere - Gli esemplari hanno una marcatura di identificazione e un microchip che consentiranno ai ricercatori di individuarli nei prossimi anni ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stagno Nell Oasi Wwf