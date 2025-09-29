Uno stagno nell' oasi Wwf per Alessio Moroni morto a 20 anni in un incidente

Alessio era un nuotatore agonista. Faceva parte delle rane rosse della Dds di Settimo Milanese, amava nuotare. Anche per questo i suoi genitori, i parenti e gli amici hanno scelto la rana rossa come simbolo per non dimenticare mai il figlio 20enne, scomparso troppo giovane in un tragico incidente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Uno stagno per Alessio. Amici e parenti all’opera nel bosco del Wwf: "Sarai sempre qui con noi" - Lui era un nuotatore agonistico tra le rane rosse della Dds di Settimo, il suo stile preferito era rana. Si legge su msn.com

