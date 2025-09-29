Uno sportello comunale per le pari opportunità a Palazzo Zanca arriva IncludiME

Messina compie un nuovo e importante passo verso una comunità più equa e senza barriere con l'inaugurazione del primo Sportello comunale per le Pari Opportunità. L'iniziativa, realizzata nell'ambito del più ampio progetto "IncludiME", sarà ufficialmente operativa da domani, martedì 30 settembre. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

