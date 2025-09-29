Università Orlandi unimiB | Edificio U19 offre a ricercatori laboratori all' avanguardia e green

Milano, 29 set.(Adnkronos) - “L'edificio Ergon-U19 è uno spazio completamente recuperato a partire da un edificio in disarmo che, dopo un lavoro durato due anni, ci consentirà di offrire ai ricercatori fisici, geologici e biotecnologici dei laboratori all'avanguardia e green. Si tratta di un luogo ‘verde' non solo perché le ricerche riguardano l'ambiente, ma anche perché l'edificio stesso è un laboratorio per avere tanta energia a basso impatto ambientale, dal momento che verrà alimentato con la geotermia”. Lo afferma il rettore eletto dell'università degli studi di Milano Bicocca, Marco Orlandi, all'inaugurazione dell'edificio Ergon-U19, l'hub dedicato a sostenibilità e innovazione che prende il posto dell'ex centrale ad idrogeno situata in via Boschi di Stefano a Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

