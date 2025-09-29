Università di Parma | concorsi pubblici per cinque posti

L’Università di Parma ha bandito 2 concorsi pubblici per l’assunzione di 5 unità di personale. Queste le posizioni richieste: concorso pubblico, per esami, esclusivamente riservato aglialle appartenenti alle categorie di cui all’art.1, comma 1, della Legge 681999, iscrittie negli elenchi di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: universit - parma

Il 30 settembre alle 17.30, nell’Aula Magna dell’Università di Parma, si terrà la lectio magistralis della Cattedra Franco Maria Ricci, progetto triennale nato dalla collaborazione tra Università di Parma, Comune di Parma e Fondazione Franco Maria Ricci. Protag - facebook.com Vai su Facebook

Concorsi pubblici, 4mila posti nel 2025: chi può candidarsi e come - Gli inserimenti sono stati previsti dal Dpcm del 29 gennaio che autorizza "ad avviare procedure di reclutamento e ad ... Secondo fanpage.it

Prossimi concorsi pubblici 2025-2026: oltre 3500 posti in arrivo - Il (DPCM) del 29 gennaio 2025, pubblicato in GU l’8 marzo 2025, ha delineato il piano di assunzioni (e quindi i concorsi) per il biennio 2025- Si legge su diritto.it