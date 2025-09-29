Università Delogu Presidente della Società Italiana di Microbiologia

Il docente dell’Università di Parma Giovanni Delogu, professore ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica al Dipartimento di Medicina e Chirurgia Unipr, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Microbiologia e f.f. di quella di Virologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it